Unbemannter Testflug von Raumschiff "Starliner" scheitert

Der erste Härtetest für das neue Boeing-Raumschiff "Starliner" ist nach einem folgenschweren Fehler am Freitag gescheitert. Nach dem Start einer Rakete mit der unbemannten Raumkapsel an Bord am US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral kam es zu einem Problem bei der automatischen Zündung der Antriebe. Die eigentlich geplante Reise zur Internationalen Raumstation ISS fällt buchstäblich flach.