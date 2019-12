ÖSV-Damen-Trio im Val-d'Isere-Training voran

Österreichs Ski-Damen haben am Donnerstag im ersten Training für die Weltcup-Abfahrt in Val d'Isere klar den Ton angegeben. Ramona Siebenhofer erzielte auf verkürzter Strecke in 1:15,06 Minuten Bestzeit, ihre ÖSV-Teamkolleginnen Nina Ortlieb (+0,24 Sek.) und Tamara Tippler (0,26) folgten auf den Rängen zwei und drei.