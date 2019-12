Suljovic über Darts-WM-Duell mit Sherrock: "Komplett anders"

Darts-Ass Mensur Suljovic aus Wien bekommt es am Samstagabend (ab 22.00 Uhr MEZ/live Sport1 und DAZN) in seiner WM-Auftaktpartie in London mit der Engländerin Fallon Sherrock zu tun. "Es ist komplett anders, ein anderes Gefühl, du traust dich nicht so richtig rein", hatte der 47-Jährige bereits vor WM-Beginn in einem DAZN-Interview zu einem möglichen Duell mit einer Frau gemeint.