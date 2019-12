Mindestens 10 Tote: Auto fuhr auf Sprengsatz in Afghanistan

Bei der Explosion einer am Straßenrand versteckten Bombe sind in Afghanistan mindestens zehn Zivilisten getötet worden. Unter den Toten bei dem Vorfall im Bezirk Ali Sher in der östlichen Provinz Khost seien zwei Frauen und drei Kinder, teilte das afghanische Innenministerium am Dienstag mit.