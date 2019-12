Schiffsunglück vor Marokko: Sieben Tote und 20 Vermisste

Mindestens sieben Personen sind bei einem Schiffbruch vor Marokko ums Leben gekommen. 20 Migranten seien vermisst, während weitere 63 in Sicherheit gebracht werden konnten, so die Hilfsorganisation "Alarm Phone" auf Twitter am Montag. Die geretteten Migranten wurden nach Marokko zurückgebracht.