Haftstrafen für 13 Rumänen nach Brand in Nachtklub

Vier Jahre nach einem verheerenden Großbrand in einem Bukarester Nachtklub mit 65 Toten sind die drei damaligen Besitzer wegen fahrlässiger Tötung zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Ein Gericht in Bukarest sah es als erwiesen an, dass Brandschutzbestimmungen - teils aufgrund von Korruption - nicht eingehalten wurden.