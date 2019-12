Kunstforum Wien zeigt 2020 Cindy Sherman und Gerhard Richter

Das Bank Austria Kunstforum Wien widmet sich 2020 "zwei Superstars der zeitgenössischen Kunst": Von 29. Jänner bis 21. Juni ist das Werk von Cindy Sherman Ausgangspunkt der Gruppenschau "The Cindy Sherman Effect. Identität und Transformation in der zeitgenössischen Kunst", von 1. Oktober bis 24. Jänner 2021 steht die Auseinandersetzung Gerhard Richters mit Landschaften am Programm.