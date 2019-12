UEFA verhängte nach Salut-Jubel milde Strafen gegen Türken

Nach dem Militärgruß türkischer Nationalspieler in der EM-Qualifikation wird die europäische Fußball-Union gegen 13 Spieler Verweise aussprechen und eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro gegen den türkischen Verband verhängen. Das berichtet der "Kicker" unter Hinweis auf eine Sitzung der UEFA-Disziplinarkommission in der vergangenen Woche, deren Ergebnis bisher nicht veröffentlicht wurde.