Deutscher in Bad Hofgastein von Balkon in den Tod gestürzt

Ein 25-jähriger Deutscher ist in der Nacht auf Samstag in Bad Hofgastein (Pongau) vom Balkon gestürzt und dabei gestorben. Der Staatsanwalt ordnete eine gerichtliche Obduktion an, teilte die Polizei Salzburg am Sonntagabend mit. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Der Mann dürfte ohne Fremdverschulden vom Balkon aus dem zweiten Stock seiner Unterkunft gestürzt sein.