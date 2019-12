Streik in Frankreich: Kein Ende für Weihnachten in Sicht

Die Bilder ähneln sich: Gesperrte Metro-Linien und fast leere Bahnhöfe. Elf Tage nach Streikbeginn dauern in Frankreich die massiven Behinderungen im öffentlichen Verkehr unverändert an. Auch am Sonntag fuhr laut Angaben der Staatsbahn SNCF landesweit nur jeder vierte TGV-Hochgeschwindigkeitszug. Und in Paris fuhren von den 16 Metro-Bahnen nur die beiden automatisierten Linien 1 und 14.