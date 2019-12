Österreichs U20-Eishockey-Team schaffte Aufstieg in die A-WM

Österreichs U20-Eishockey-Nationalteam ist zum vierten Mal erstklassig. Die Mannschaft von Marco Pewal gewann am Sonntag zum Abschluss der WM 1A in Minsk gegen Slowenien mit 4:1 (2:0,0:0,2:1) und sicherte sich mit dem Turniersieg den Aufstieg in die Top Ten. Die nächste U20-A-WM wird von 26. Dezember 2020 bis 5. Jänner 2021 in Edmonton und Red Deer in der kanadischen Provinz Alberta ausgetragen.