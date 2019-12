Mindestens 50 Leichen aus Massengrab in Mexiko exhumiert

In Mexiko sind mindestens 50 Leichen aus einem Massengrab im westlichen Teilstaat Jalisco exhumiert worden. Bisher hätten die Behörden die Leichen von 13 Menschen identifiziert, sagte die örtliche Staatsanwaltschaft am Samstag. Das Massengrab wurde am 22. November auf einem Bauernhof im Dorf Tlajomulco in der Nähe von Jaliscos Hauptstadt Guadalajara entdeckt.