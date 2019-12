Skating-Sprints in Davos an Svahn, Kläbo - Unterweger 20.

Die erst 20-jährige Schwedin Linn Svahn und der norwegische Favorit Johannes Hösflot Kläbo haben am Samstag den Skating-Langlaufsprint in Davos gewonnen. Die Steirerin Lisa Unterweger schaffte es als 20. der Qualifikation sicher in das Viertelfinale. In ihrem K.o.-Lauf wurde sie nach anfänglicher Führung zwar nur Sechste, holte als Gesamt-26. aber immerhin erstmals in dieser Saison Weltcuppunkte.