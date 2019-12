Herren-Slalom in Val d'Isere auf Sonntag verschoben

Der am Samstag wegen starken Windes abgesagte Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Herren in Val d'Isere soll nun am Sonntag (9.30/12.30 Uhr) auf der ganzen Strecke ausgetragen werden. Die Wettervorhersage versprach eine Besserung ab Samstagabend. Die Präparierung der Riesentorlaufstrecke wäre sich allerdings nicht mehr ausgegangen.