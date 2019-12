Alko-Geisterfahrer rammte Pkw auf Westautobahn in OÖ

Ein betrunkener Geisterfahrer hat in der Nacht auf Samstag einen Unfall auf der Westautobahn (A1) in Oberösterreich verursacht. Der Pole (29) aus dem Bezirk Linz-Land war gegen 23 Uhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf der A1 unterwegs. Auf der Höhe der Autobahnauffahrt Ansfelden prallte er frontal gegen den Wagen eines 25-jährigen Ungarn. Dabei wurde er verletzt, so die Polizei.