Nationalbibliothek zeigt Online-Ausstellung zu Handke

Eine Vertiefung in Werk und Biografie von Peter Handke vor der Überreichung des Literaturnobelpreises am 10. Dezember ermöglicht die Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) in einer neuen Online-Ausstellung. "Aus dem Archiv" nennt sich die digitale Schau mit Text-, Bild-, Audio- und Videomaterial.