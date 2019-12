Starlingers Hercules in Sarajevo gestrandet

Verteidigungsminister Thomas Starlinger bekommt die desolate Ausrüstung des Bundesheeres auch am eigenen Leib zu spüren. "Der Rückflug erfolgt nun auf der Straße", twitterte Bundesheer-Sprecher Michael Bauer am Freitag, nachdem eine Hercules-Transportmaschine in Sarajevo liegen geblieben war. Starlinger musste deswegen im Auto von einem Truppenbesuch am Westbalkan nach Wien zurückkehren.