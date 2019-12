18-Jähriger in Wien von Klein-Lkw erfasst und getötet

Ein 18 Jahre alter Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Wien-Floridsdorf getötet worden. Der junge Mann war auf dem Weg ins Fitnessstudio, als er in der Koloniestraße im Bereich eines Schutzweges die Fahrbahn überquerte. Der Lenker eines Klein-Lkw übersah den Mann und erfasste ihn mit der Fahrzeugfront, berichtete die Polizei am Freitag.