Dreikönigsmatch gegen Deutsche letzter ÖHB-Test vor Heim-EM

Das Handball-Länderspiel am Dreikönigstag (6. Jänner) gegen Deutschland in der Wiener Stadthalle ist das einzige noch ausständige Testmatch des österreichischen Männer-Teams vor der am 9. Jänner beginnenden Heim-EM. Das wurde nun fixiert, wobei für das Duell mit den Deutschen bereits 2.000 von 5.000 Tickets verkauft sind. Bei der EURO wird die Stadthalle dann 10.000 Zuschauer fassen.