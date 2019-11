Griechenland bringt Hunderte Flüchtlinge aufs Festland

Zur Entlastung der überfüllten Lager auf den Ägäis-Inseln sind am Samstag 370 Migranten von Lesbos und Chios in die Hafenstadt Piräus gebracht worden. Das berichtete der griechische Rundfunk unter Berufung auf die Hafenpolizei. Nach Regierungsangaben wurden seit Juli rund 10.000 Migranten zum Festland gebracht; weitere 10.000 sollen in den nächsten zwei Monaten folgen.