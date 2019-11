Retter beendeten nach Erdbeben in Albanien Suche nach Opfern

Die Rettungskräfte in Albanien haben ihre Suche nach verschütteten Opfern des schweren Erdbebens vom Dienstag eingestellt. Die Zahl der Toten sei auf 50 gestiegen, teilte Ministerpräsident Edi Rama auf einer Pressekonferenz am Samstag mit. 41 Menschen lägen derzeit noch in Krankenhäusern. Das Beben habe knapp 2.000 Gebäude beschädigt, Experten müssten weitere 265 begutachten, hieß es.