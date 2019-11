Gerti Drassl beeindruckte in Melk mit Lavant-Abend

Faszinierend, beklemmend und zugleich voll subtiler Poesie ist am Freitagabend der Abschluss des diesjährigen Festivals "Wachau in Echtzeit" gelungen: Gerti Drassl und das Trio "Brot und Sterne" gestalteten in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt die "Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus" von Christine Lavant zu einer beeindruckenden musikalischen Erzählung.