Dänemark: Gleichgeschlechtliches Paar als Dancing Stars

Zum ersten Mal in der Geschichte des in Österreich als "Dancing Stars" bekannten TV-Formats hat in Dänemark ein gleichgeschlechtliches Paar den Sieg davongetragen. Der Schauspieler Jakob Fauerby triumphierte beim Finale von "Vild med dans" am Freitagabend mit seinem Profi-Tanzpartner Silas Holst.