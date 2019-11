ÖSV-Speed-Truppe mit guten Vorzeichen in Weltcup-Auftakt

Österreichs Abfahrer starten am Samstag (20.15 Uhr, live ORF eins) in Lake Louise mit guten Vorzeichen in die Speed-Rennen der alpinen Ski-Weltcup-Saison. Im ersten Training ist die ÖSV-Truppe am Donnerstag stark aufgetreten, zudem ging im Vorjahr die Abfahrt in Kanada an den Kärntner Max Franz. Tags darauf gab es im Super-G (Sonntag, 20.15) Rang zwei durch den Oberösterreicher Vincent Kriechmayr.