Buffalo mit nächstem überzeugenden NFL-Sieg

Die Buffalo Bills haben am traditionellen Thanksgiving-Day-Spieltag in der amerikanischen Football-Liga NFL einen weiteren überzeugenden Sieg gefeiert. Das Überraschungsteam der Saison gewann am Donnerstag auswärts gegen die Dallas Cowboys 26:15 (13:7). Die New Orleans Saints besiegten Atlanta Falcons mit 26:18. Die Chicago Bears setzten sich gegen die Detroit Lions mit 24:20 (10:17) durch.