Circus Roncalli gastiert 2020 wieder in Österreich

Der Circus Roncalli kommt 2020 wieder nach Österreich. Direktor Bernhard Paul wird vom 16. September bis 11. Oktober das neue Programm am Rathausplatz in Wien, vom 16. Oktober bis 8. November am Messe Freigelände Graz und vom 13. November bis 6. Dezember auf dem 2020 Urfahranermarkt in Linz präsentieren.