39 E-Scooter landeten im Donaukanal

Einen ungewöhnlichen Einsatz für Polizei und Feuerwehr gab es in der Nacht auf Mittwoch beim Donaukanal entlang der Nussdorfer Lände in Wien-Döbling. Unbekannte Täter hatten 36 E-Scooter in den Kanal geworfen, die mittels einer Menschenkette der Feuerwehr wieder ins Trockene gebracht wurden. Auch ein Taucher war im Einsatz, der Großteil der Elektroroller hatte sich jedoch im Uferbereich verfangen.