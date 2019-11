Mindestens sechs Tote bei Bombenanschlägen in Bagdad

Bei mehreren Anschlägen in Bagdad sind am Dienstag mindestens sechs Menschen getötet worden. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen und von Ärzten ereigneten sich die Explosionen in verschiedenen Teilen der irakischen Hauptstadt nahezu gleichzeitig. Wer hinter den Anschlägen steckte, blieb zunächst unklar.