Mindestens neun Tote bei Busunfall in Pakistan

Ein Bus mit Marineoffizieren und ihren Familien an Bord ist in Pakistan von der Straße abgekommen und mehrere hundert Meter tief in eine Schlucht gestürzt. Bei dem Unfall am Dienstag seien mindestens neun Menschen ums Leben gekommen, teilte die Polizei mit. Mindestens 29 Verletzte würden in Krankenhäusern behandelt. Wie viele Menschen sich genau in dem Bus befanden, war zunächst nicht bekannt.