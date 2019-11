Weitere Festnahmen im spanischen Manipulationsskandal

Im Manipulationsskandal im spanischen Fußball sind mindestens neun weitere Menschen festgenommen worden. Unter ihnen seien auch aktive und ehemalige Profis, berichteten spanische Medien am Dienstag unter Berufung auf Justizkreise. So soll etwa ein Spieler des Zweitligisten Real Saragossa am Dienstag kurz vor Trainingsbeginn abgeführt worden sein, damit er vor dem Ermittlungsrichter aussagt.