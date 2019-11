ÖBB-Tauernstrecke und Drautalstrecke nach wie vor gesperrt

Die ÖBB-Tauernstrecke in Kärnten und die Drautalstrecke in Osttirol bleiben weiterhin gesperrt. Laut einer Aussendung der Bundesbahnen gestalteten sich die Aufräumarbeiten nach den heftigen Unwettern der vergangenen Wochen teilweise sehr schwierig. Während die Drautalstrecke in Osttirol wohl bis Ende Jänner zu bleiben wird, war die Dauer der Sperre der Tauernstrecke vorerst unklar.