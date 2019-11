LASK nach Sieg in Tirol nur noch einen Punkt hinter Salzburg

Der LASK ist Red Bull Salzburg in der Fußball-Bundesliga bis auf einen Punkt nahe gerückt. Die Linzer feierten am Samstag einen 2:0-Sieg bei WSG Tirol und gewannen damit auch das achte Auswärtsspiel dieser Saison. Tabellenführer Salzburg musste sich zu Hause gegen St. Pölten trotz 2:0-Führung mit einem 2:2 begnügen. Der WAC gewann Spiel eins nach Gerhard Struber in Mattersburg 4:1.