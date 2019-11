Mord an Elfjähriger 1996 - DNA-Massentest in Deutschland

23 Jahre nach dem Mord an einem elfjährigen Mädchen hat in Grevenbroich im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ein neuer DNA-Massentest begonnen. Die Polizei will damit den Mörder der Schülerin doch noch finden. Dafür sind etwa 900 Männer aufgerufen, in einer Volksschule eine Speichelprobe abzugeben. Insgesamt sind vier Termine geplant.