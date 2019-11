Batman- und Spock-Kostüme werden versteigert

Kostüme der Superhelden Batman und Robin sowie der "Star Trek"-Helden Captain Kirk und Spock werden demnächst in Los Angeles versteigert. Glanzstück der Auktion am 17. Dezember ist ein Set Batman-und-Robin-Kostüme aus der 60er-Jahre-Fernsehserie "Batman", wie das Auktionshaus Profiles in History am Freitag mitteilte. Sein Wert wird auf 150.000 bis 200.000 Dollar (bis zu 180.000 Euro) geschätzt.