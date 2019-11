Brandstiftung in Tirol vermutet

In Going am Wilden Kaiser (Bezirk Kitzbühel) haben in der Nacht auf Freitag ein Stadl eines Bauernhauses und ein Holzstapel bei einem Einfamilienhaus gebrannt. Die Polizei vermutet, dass die Brände gelegt wurden, teilte die Exekutive mit. Weil Anrainer schnell Alarm schlugen, wurde das Übergreifen der Flammen auf die direkt angrenzenden Wohngebäude verhindert. Es wurde niemand verletzt.