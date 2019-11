Ibiza-Affäre: Verdächtige in Haft, Geld im Spiel

Die Ermittlungen zum Ibiza-Video, welches die türkis-blaue Regierung zu Fall gebracht hatte, haben am Dienstag zu Hausdurchsuchungen und Festnahmen geführt. Gleich mehrere Personen im Umfeld des involvierten Privatdetektivs befanden sich auch noch am Abend in Verwahrungshaft. Laut einem Papier der Staatsanwaltschaft soll es in der Ibiza-Affäre auch um Geld gegangen sein.