Thiem fix im Halbfinale von London: Sieg über Djokovic

Dominic Thiem hat am Dienstag sensationell nach Roger Federer auch Novak Djokovic bezwungen und steht als erster Österreicher überhaupt im Halbfinale der ATP Finals. Der 26-jährige Niederösterreicher rang den Serben am Dienstagabend in einem hochdramatischen und hochklassigen Dreisatz-Thriller mit 6:7(5),6:3,7:6(5) nieder. Thiem steht vorzeitig als Gruppensieger im Pool "Björn Borg" fest.