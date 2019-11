Prinzessin Haja erhält jordanischen Diplomatenstatus

Die vor mehreren Monaten mit ihren beiden Kindern nach London geflohene Ehefrau des Emirs von Dubai, Prinzessin Haja Bint al-Hussein (45), ist zur jordanischen Diplomatin berufen worden. Das geht aus einem Dokument des britischen Außenministeriums hervor. Die Prinzessin erschien am Dienstag in London zu einer Anhörung vor dem Familiengericht, wie auf Bildern in britischen Medien zu sehen war.