Herbstauktionen in New York starteten mit teurem Magritte

Zum Auftakt der traditionellen Herbstauktionen in New York ist ein Werk des belgischen Künstlers René Magritte (1898-1967) für rund 19,5 Millionen Dollar (etwa 17,7 Mio. Euro) versteigert worden. Ein anonymer Bieter habe das Gemälde "Le Seize Septembre" des surrealistischen Künstlers ersteigert, teilte das Auktionshaus Christie's am Dienstag mit.