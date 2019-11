Italiener in Landecker Tunnel von Lkw erfasst und getötet

Ein 58-jähriger Italiener ist am Dienstag um kurz nach 7.00 Uhr im Landecker Tunnel von einem fahrenden Lkw getötet worden. Der Mann dürfte wegen einer Panne ausgestiegen sein, die Motorhaube war geöffnet. Als der 30-jährige, italienische Lkw-Lenker an dem Auto vorbeifuhr, bemerkte er einen Anprall am Fahrzeug, teilte die Polizei mit.