Vermisstes U-Boot aus Zweitem Weltkrieg vor Japan entdeckt

Rund 75 Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden eines US-U-Boots im Zweiten Weltkrieg hat ein privates Forscherteam aus den USA das Wrack auf dem Boden des Ostchinesischen Meeres entdeckt. Die Überreste der "USS Grayback" seien rund 80 Kilometer südlich der Küste der japanischen Insel Okinawa in rund 430 Metern Tiefe gefunden worden, teilte die Gruppe "Lost 52 Project" am Montag in New York mit.