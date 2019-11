EuGH verlangt Kennzeichnung von Produkten aus Westjordanland

Waren, die ihren Ursprung in den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten haben, müssen als solche gekennzeichnet werden. Dies entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg am Dienstag in einem Streit um Wein aus dem Westjordanland.