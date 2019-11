Soldaten bei Kampf mit Rebellen auf Philippinen getötet

Beim Kampf einer Armee-Einheit mit kommunistischen Rebellen auf den Philippinen sind sechs Soldaten getötet worden. Weitere 20 Soldaten seien bei der Schießerei in der Nähe der Stadt Borongan in der Provinz Eastern Samar verwundet worden, teilte die Militärführung in Manila am Dienstag mit.