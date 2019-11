Acht Verletzte bei Frontalkollision im Mühlviertel

Ein Frontalzusammenstoß in Rainbach (Bezirk Freistadt) hat am Montag acht Verletzte gefordert. Der 43-jährige Lenker eines mit einer siebenköpfigen Reisegruppe aus Malaysia besetzten Fahrzeugs hatte beim Überholen den Gegenverkehr übersehen und war in den Pkw einer 77-jährigen Frau aus dem Bezirk Freistadt gekracht, berichtete die Polizei.