ÖFB freut sich auf "Leuchtturmprojekt" Frauen-CL-Finale

Mit dem Finale der Frauen-Champions-League am 24. Mai 2020 im Stadion der Wiener Austria will Österreichs Fußball-Bund (ÖFB) ein Zeichen setzen. "Wir erhoffen uns einen ganz wichtigen Impuls für den heimischen Frauenfußball, da braucht es auch solche Leuchtturmprojekte", sagte ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer am Montag. Die Hoffnung auf ein Endspiel mit österreichischer Beteiligung lebt.