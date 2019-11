Türkei: Verspätung bei russische Raketenabwehrsysteme

Die Auslieferung weiterer russischer Raketenabwehrsysteme des Typs S-400 an die Türkei könnte sich nach Angaben des Rüstungsdirektors in Ankara über das Jahr 2020 hinaus verzögern. Grund dafür seien Gespräche über die technologische Teilhabe und eine gemeinsame Produktion, sagte Ismail Demir dem Sender NTV am Montag. Russland habe der Türkei auch Kampfjets zum Kauf angeboten.