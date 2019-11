Ehelosigkeit bleibt für Schönborn die "Grundform"

Wiens Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn hält trotz des Vorstoßes der Amazonas-Synode am Zölibat fest. Die Grundform des priesterlichen Dienstes in der römisch-katholischen Kirche bleibe weiterhin die Ehelosigkeit, sagte Schönborn zum Vorschlag der Synode, wegen des herrschenden Priestermangels in der brasilianischen Region auch verheiratete Männer zu Priestern zu weihen.