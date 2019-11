Bub in Frankfurter Kita gestorben - Vermutlich Stromschlag

In einer Frankfurter Kindertagesstätte ist am Dienstag ein Sechsjähriger ums Leben gekommen. Eine rechtsmedizinische Untersuchung hat Hinweise auf einen Stromschlag ergeben. "Es deutet alles auf einen Stromtod hin", sagte die Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft, Nadja Niesen, am Freitag. Es handle sich aber um ein vorläufiges Ergebnis, hieß es weiter.