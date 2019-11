Hubschrauberabsturz in Südkorea - Sieben Tote befürchtet

Nach dem Absturz eines Rettungshubschraubers mit sieben Menschen an Bord vor der Ostküste Südkoreas haben Bergungskräfte nach Überlebenden gesucht. Dutzende von Marineschiffen, Hubschraubern und zivilen Fischerbooten beteiligten sich an der Suche, wie südkoreanische Medien am Freitag berichteten. Bis zum Nachmittag (Ortszeit) wurde keiner der Insassen gefunden.