Arizona bezog mit Grabner Heimniederlage gegen Montreal

Die Arizona Coyotes mit dem Kärntner Stürmer Michael Grabner haben am Mittwoch in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL die zweite Niederlage in den jüngsten sieben Spielen kassiert. Die Coyotes mussten sich in Glendale den Montreal Canadiens mit 1:4 geschlagen geben.